18 марта 2026 в 16:38

Этот салат с орешками — мой секрет идеального перекуса за 5 минут. Пикантная зелень, нежный авокадо в элегантной заправке

Фото: D-NEWS.ru
Секрет этого салата — в безупречном сочетании пикантной рукколы, маслянистого авокадо и сливочных кедровых орешков. Простая заправка лишь подчеркивает натуральный вкус ингредиентов, создавая гармоничное блюдо для любого повода.

Что понадобится

Руккола — 100 г, авокадо — 1 шт., кедровые орешки — 30 г, оливковое масло — 2 ст. л., соевый соус — 1 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ч. л., морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Рукколу тщательно промываю в холодной воде и обсушиваю на бумажных полотенцах, при необходимости удаляю жесткие стебли. На сухой сковороде обжариваю кедровые орешки на среднем огне 1-2 минуты до легкой румяности и орехового аромата, затем сразу пересыпаю на тарелку. Авокадо разрезаю пополам, удаляю косточку, снимаю кожицу и нарезаю мякоть аккуратными кубиками, сбрызнув лимонным соком для сохранения цвета. В небольшой емкости взбиваю вилкой оливковое масло с соевым соусом до состояния легкой эмульсии, при необходимости добавляю щепотку соли и перца. На сервировочную тарелку выкладываю рукколу ровным слоем, сверху распределяю кубики авокадо и посыпаю теплыми орешками. Поливаю салат заправкой и сразу подаю, чтобы сохранить контраст теплых орешков и свежей зелени.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелёными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Слоеные салаты: рыбные, мясные, овощные — 9 рецептов на любой вкус
Секреты Грузии на вашей кухне: старый рецепт пхали с орехами и зеленью
Это божественно: сациви, которое тает во рту
Трачу 20 минут на этот теплый салат — и получаю идеальный баланс сытости и свежести. Основа из овощей, яркая заправка и пикантные орешки
салаты
рецепты
орехи
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

