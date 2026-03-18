Этот салат с орешками — мой секрет идеального перекуса за 5 минут. Пикантная зелень, нежный авокадо в элегантной заправке

Секрет этого салата — в безупречном сочетании пикантной рукколы, маслянистого авокадо и сливочных кедровых орешков. Простая заправка лишь подчеркивает натуральный вкус ингредиентов, создавая гармоничное блюдо для любого повода.

Что понадобится

Руккола — 100 г, авокадо — 1 шт., кедровые орешки — 30 г, оливковое масло — 2 ст. л., соевый соус — 1 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ч. л., морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Рукколу тщательно промываю в холодной воде и обсушиваю на бумажных полотенцах, при необходимости удаляю жесткие стебли. На сухой сковороде обжариваю кедровые орешки на среднем огне 1-2 минуты до легкой румяности и орехового аромата, затем сразу пересыпаю на тарелку. Авокадо разрезаю пополам, удаляю косточку, снимаю кожицу и нарезаю мякоть аккуратными кубиками, сбрызнув лимонным соком для сохранения цвета. В небольшой емкости взбиваю вилкой оливковое масло с соевым соусом до состояния легкой эмульсии, при необходимости добавляю щепотку соли и перца. На сервировочную тарелку выкладываю рукколу ровным слоем, сверху распределяю кубики авокадо и посыпаю теплыми орешками. Поливаю салат заправкой и сразу подаю, чтобы сохранить контраст теплых орешков и свежей зелени.

