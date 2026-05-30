Подсели всей семьей на салат «Бургундский» со свеклой: не нуждается в пропитке и вкуснее винегрета

«Бургундский» — это яркий, сытный и необычный салат. В отличие от классического винегрета, здесь акцент сделан на контрасте сладкой свеклы, соленых огурцов и пикантного обжаренного лука.

Для приготовления понадобится: 3 вареные свеклы, 3 соленых огурца, 3 вареных яйца, 1 луковица, пучок укропа, майонез, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Свеклу и яйца натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Укроп мелко порубите. В большой миске смешайте свеклу, огурцы, яйца, жареный лук и укроп. Заправьте майонезом, посолите, поперчите по вкусу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Бургундский». Блюдо получилось с очень ярким, многогранным вкусом. Для пикантности в салат по желанию можно добавить давленый чеснок.

Проверено редакцией
