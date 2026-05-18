Салат «Зеленый» из молодой капусты и яиц: вместо майонеза заправка из сметаны и горчицы

Салат «Зеленый» из сезонных овощей и яиц — это свежее, хрустящее и легкое блюдо, в котором главную роль играет заправка. Вместо майонеза — сметана с горчицей, которые придают салату пикантность и нежность.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте соломкой. Яйца нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. Для заправки смешайте сметану, горчицу, соль и перец. В большой миске соедините капусту, огурцы, яйца и зелень. Заправьте сметанно-горчичным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить этот салатик. По ее мнению, даже молодую капусту лучше помять руками, так она не покрывается, а именно пропитывается заправкой, и салат действительно становится нежным и сочным.

