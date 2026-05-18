Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:15

Салат «Зеленый» из молодой капусты и яиц: вместо майонеза заправка из сметаны и горчицы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Зеленый» из сезонных овощей и яиц — это свежее, хрустящее и легкое блюдо, в котором главную роль играет заправка. Вместо майонеза — сметана с горчицей, которые придают салату пикантность и нежность.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Огурцы нарежьте соломкой. Яйца нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. Для заправки смешайте сметану, горчицу, соль и перец. В большой миске соедините капусту, огурцы, яйца и зелень. Заправьте сметанно-горчичным соусом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить этот салатик. По ее мнению, даже молодую капусту лучше помять руками, так она не покрывается, а именно пропитывается заправкой, и салат действительно становится нежным и сочным.

Ранее стало известно, как приготовить мангал-салат «Аджапсандал» — рецепт с запеченными овощами на углях или в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Общество
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Россиянам рассказали, кого не касается продление молодости до 39 лет
Общество
Россиянам рассказали, кого не касается продление молодости до 39 лет
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Огурчик, молодая капуста и яйцо — через 10 минут подаю салат «Добрый вечер» — пикантный и нежный
Общество
Огурчик, молодая капуста и яйцо — через 10 минут подаю салат «Добрый вечер» — пикантный и нежный
Общество
рецепты
салаты
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подмосковной полиции пришлось ловить ушедших в «самоволку» детсадовцев
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.