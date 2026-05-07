Мангал-салат «Аджапсандал»: рецепт с запеченными овощами на углях или в духовке

«Аджапсандал» — это грузинский салат с дымным ароматом, который готовится из запеченных на углях овощей.

Сладкий болгарский перец, сочные помидоры, репчатый лук и зелень с чесноком создают невероятно вкусное, ароматное и полезное блюдо. Овощи также можно запечь в духовке.

Вам понадобится: 2 баклажана, 4 болгарских перца, 4 помидора, 2 луковицы, пучок зелени (кинза, петрушка, базилик), 3–4 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: запеките баклажан, перец и помидоры на решетке мангала до мягкости и легкого обугливания (или в духовке при 200°C 20–25 минут). Перец очистите от кожицы и семян, от баклажана используйте только мякоть, у помидоров снимите шкурку.

Нарежьте овощи крупными кусками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Зелень и чеснок мелко порубите. В миске смешайте все овощи, зелень, чеснок, соль, перец и масло. Дайте настояться 15 минут. Подавайте теплым или холодным.

