07 мая 2026 в 13:30

Королевская семья Британии: новости, Кейт раскусила план Винтур на Met Gala

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отклонила предложение Анны Винтур посетить бал Met Gala, раскусив ее умысел. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 7 мая?

Почему Миддлтон не принимала участия в Met Gala

Бывший главный редактор журнала Vogue и председатель Met Gala Анна Винтур «отчаянно» пыталась пригласить Кейт Миддлтон на бал в 2026 году, сообщает RadarOnline. По данным источника, она на протяжении многих лет хочет повторить фурор 1996 года, когда мероприятие посетила принцесса Диана.

«Кейт — единственная знаменитость, которую Анна хочет видеть рядом с собой, но не может», — сообщил инсайдер на гала-вечере.

Источники, близкие к Уэльским, утверждают, что Винтур в попытке добиться приезда Миддлтон обратилась с соответствующей просьбой к королю Карлу III и королеве Камилле, когда они находились в Нью-Йорке на прошлой неделе в рамках государственного визита в США. Однако даже переговоры с монархом не смогли убедить принцессу посетить бал.

«Анна хотела заполучить Кейт, потому что Кейт — это высшая награда», — говорится в материале.

Инсайдер RadarOnline утверждает, что Миддлтон сразу «раскусила все уловки» Винтур и отказалась от приглашения на мероприятие, где ей пришлось бы столкнуться с большим вниманием прессы и общественности.

«Кейт прекрасно понимала, о чем идет речь. Это было не просто приглашение. Это была попытка сделать ее главной звездой вечера, а она не была заинтересована в этой роли», — заключил источник.

Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о планах Миддлтон покинуть Великобританию

Кейт Миддлтон отправится в первую зарубежную поездку — в Италию, после того как врачи подтвердили ее ремиссию на фоне лечения рака, сообщает Page Six со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

«Принцесса с нетерпением ждет поездки в Италию на следующей неделе и возможности лично увидеть, как подход Реджо-Эмилии создает среду, в которой природа и теплые человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей», — говорится в сообщении.

В 2021 году принцесса основала фонд, который занимается повышением осведомленности влияния опыта детства на дальнейшую жизнь человека. Ожидается, что в ходе поездки принцесса встретится с детьми, их родителями и местными педагогами, чтобы ознакомиться с одной из методик воспитания.

Мария Баранова
