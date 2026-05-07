Атака ВСУ на Пермь 7 мая: удар по крыше жилого дома, есть ли пострадавшие

Сегодня, 7 мая, Вооруженные силы Украины атаковали Пермь беспилотниками. Какие известны подробности, есть ли разрушения, пострадавшие и жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Пермь 7 мая

В четверг, 7 мая, в Перми была объявлена беспилотная опасность, в городе включены сирены. По данным Telegram-канала Mash, регион подвергся атаке беспилотников ВСУ, один из которых, по информации источника, повредил крышу жилого дома.

Около 12:20 по местному времени (10:20 по мск) по громкоговорителям пермяков предупредили о воздушной тревоге и призвали идти домой.

«Прилет произошел в доме по улице Новосибирской. В нескольких квартирах вылетели оконные рамы. Местные слышат взрывы в Индустриальном районе, на Крохалевке и в Запруде — ПВО работает по БПЛА типа ФП-1», — сообщает Mash.

Уточняется, что всего в многоэтажке четыре подъезда и 17 этажей — от удара, по информации Mash, частично разрушена кирпичная кладка и выбиты окна с 11-го по 17-й этаж.

«Стекла вылетели на шести этажах многоквартирного дома в Перми, куда врезался украинский дрон. Предварительно, всех жильцов эвакуировали, никто не пострадал. На месте прилета работают все экстренные службы», — отметили авторы канала.

По информации источника, в школах Перми проводится эвакуация.

«Местные жители сообщают о громких хлопках над городом. После объявления режима беспилотной опасности началась эвакуация учащихся в школах. Экстренные службы работают на месте взрыва на крыше многоэтажного дома в южной части города. Также закрыт пермский аэропорт и введен план „Ковер“», — пишет Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», в атаке на Пермь были задействованы украинские дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый».

О погибших и раненых в ходе атаки беспилотников ВСУ на Пермь на настоящий момент не сообщалось. Официальной информации о разрушениях не поступало.

