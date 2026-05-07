07 мая 2026 в 11:18

Mash: беспилотник врезался в крышу жилого дома в Перми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что украинский беспилотник типа ФП-1 ударил в крышу жилого дома в Перми. Согласно сведениям канала, прилет произошел в доме по улице Новосибирской. В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.

Как отметил Mash, в нескольких квартирах вылетели оконные рамы. По данным канала, учеников ближайших школ эвакуировали в подвалы. По словам местных жителей, которые передает Mash, они слышали похожие на взрывы звуки в Индустриальном районе, на Крохалевке и в Запруде.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, с ночи 7 мая число подбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 29.

До этого стало известно, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 украинских дронов в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны, в том числе Крым, Кубань, Адыгея и Калмыкия.

