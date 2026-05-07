Число сбитых при подлете к Москве БПЛА увеличилось до 29 Собянин: силы ПВО сбили 29-й украинский беспилотник на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС. Таким образом, начиная с ночи 7 мая число подбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 29.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее Собянин уже сообщал, что системой противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата при подлете к Москве. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате новых атак украинских дронов пострадали четыре человека. Удары пришлись по селу Черемошному и городу Шебекино. В селе Черемошном беспилотник атаковал легковой автомобиль, уточнил глава региона. Оба находившихся внутри мужчины получили минно-взрывные травмы.