День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 11:12

Число сбитых при подлете к Москве БПЛА увеличилось до 29

Собянин: силы ПВО сбили 29-й украинский беспилотник на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС. Таким образом, начиная с ночи 7 мая число подбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 29.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее Собянин уже сообщал, что системой противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата при подлете к Москве. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате новых атак украинских дронов пострадали четыре человека. Удары пришлись по селу Черемошному и городу Шебекино. В селе Черемошном беспилотник атаковал легковой автомобиль, уточнил глава региона. Оба находившихся внутри мужчины получили минно-взрывные травмы.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
ВСУ
атаки
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали взявшего в заложники россиян грабителя
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.