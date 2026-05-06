Гладков рассказал о трагичных последствиях новых атак ВСУ на Белгородчину Гладков: четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали в результате новых беспилотных атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, удары произошли в селе Черемошном и городе Шебекино.

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ, — написал Гладков.

Как уточнил глава региона, в селе Черемошном дрон атаковал легковой автомобиль. Оба мужчины, находившиеся внутри, получили минно-взрывные травмы. Им оперативно оказали помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.

В Шебекино FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Также за помощью самостоятельно обратился еще один пострадавший из-за вчерашней атаки в Шебекино.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.