Почти 350 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Почти 350 украинских дронов сбили над Россией за ночь Минобороны: силы ПВО сбили 347 беспилотников ВСУ над Россией в ночь на 7 мая

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили почти 350 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны.

В течение прошедшей ночи (с 21:00 мск 6.05 до 07:00 мск 7.05) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Также дроны были сбиты над Московским регионом, Кубанью, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили 14 беспилотников ВСУ над территорией Тульской области. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле. В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.