ПВО защитила Тульскую область от ночной атаки украинских дронов

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Тульской области, заявил в своем канале в МАКСе глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений на земле. В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. По его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число дронов, сбитых в столице с начала суток, достигло 11.

До этого стало известно, что более 30 украинских беспилотников были уничтожены в 12 районах Ростовской области в ночь на 7 мая. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших, беспилотная опасность сохраняется.