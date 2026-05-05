Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту на юге России

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Геленджика

Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения для самолетов в аэропорту Геленджика, сообщил на канале в МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что три пассажирских самолета не смогли приземлиться в подмосковном аэропорту Домодедово, еще шесть — в столичном Внуково. Причиной стали ограничения, связанные с обеспечением безопасности. В справочной службе Домодедово уточнили, что три борта были перенаправлены на посадку в аэропорт Шереметьево.

До этого стало известно, что с начала ночи 5 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 12 аэропортах России. Авиасообщение нарушено в нескольких регионах сразу от Поволжья до северо-запада. Соответствующие меры приняты в Ижевске, Перми, Орске, Самаре, Казани, Нижнекамске, Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Уфе, Тамбове и Чебоксарах.