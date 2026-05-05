Девять самолетов не смогли сесть в двух аэропортах Москвы и области

Три пассажирских самолета не смогли приземлиться в подмосковном аэропорту Домодедово, еще шесть — в столичном Внуково, сообщили представители воздушных гаваней в беседе с ТАСС. Причиной стали ограничения, связанные с обеспечением безопасности.

В справочной службе Домодедово уточнили, что три борта были перенаправлены на посадку в аэропорт Шереметьево. Речь идет о рейсах из Улан-Удэ, Якутска и Иркутска. В свою очередь, во Внуково проинформировали, что на запасные аэродромы ушли шесть следовавших туда самолетов. Это воздушные суда из Якутска, Антальи, Санкт-Петербурга, Термеза, Еревана и Сочи.

Собеседник агентства добавил, что перенаправленные борта совершили посадку в аэропорту Шереметьево, а также в Санкт-Петербурге и Саратове. Аналогичные данные о перенаправлении рейсов содержатся на онлайн-табло столичных аэропортов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения для самолетов в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский. Прежде Росавиация ввела аналогичные ограничения для московского аэропорта Внуково.