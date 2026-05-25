25 мая 2026 в 21:46

Москва предупредила США об ударах по Киеву

Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио уведомил американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве, используемым в интересах украинской армии. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в МИД РФ.

В ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений, — сообщили в ведомстве.

Ранее Лавров в телефонном разговоре с Рубио напомнил о достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже договоренностях по урегулированию украинского конфликта. Как сообщили в МИД РФ, российский министр выразил сожаление в связи с тем, что евроэлиты и киевский режим подрывают эти договоренности.

