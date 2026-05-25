Лавров обвинил евроэлиты в подрыве анкориджских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио напомнил о достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже договоренностях по урегулированию украинского конфликта. Как сообщили в МИД РФ, российский министр выразил сожаление в связи с тем, что Киев подрывает эти договоренности.

Нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Лавров и Рубио подтвердили взаимный настрой активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, несмотря на сохраняющиеся между странами разногласия.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине основана на пониманиях Анкориджа и заявлениях президента РФ Владимира Путина. По его словам, Москва придерживается ранее обозначенных подходов по вопросу урегулирования.