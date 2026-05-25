В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по Украине Полищук: позиция России по Украине основывается на договоренностях Анкориджа

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине основана на пониманиях Анкориджа и заявлениях президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, Москва придерживается ранее обозначенных подходов по вопросу урегулирования.

Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, — заявил Полищук.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что в Верховной раде осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, украинские политики понимают, что Киев не в состоянии противостоять мощному арсеналу вооружений Москвы. Экс-нардеп подчеркнул, что у Украины есть два пути для завершения конфликта: капитуляция или достижение мирного соглашения.

До этого Полищук рассказал: Россия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск. По словам дипломата, основным каналом взаимодействия остается белорусская столица, где продолжает работу посольство Украины.