Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 05:54

В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по Украине

Полищук: позиция России по Украине основывается на договоренностях Анкориджа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Позиция России по урегулированию конфликта на Украине основана на пониманиях Анкориджа и заявлениях президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, Москва придерживается ранее обозначенных подходов по вопросу урегулирования.

Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года, — заявил Полищук.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что в Верховной раде осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, украинские политики понимают, что Киев не в состоянии противостоять мощному арсеналу вооружений Москвы. Экс-нардеп подчеркнул, что у Украины есть два пути для завершения конфликта: капитуляция или достижение мирного соглашения.

До этого Полищук рассказал: Россия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск. По словам дипломата, основным каналом взаимодействия остается белорусская столица, где продолжает работу посольство Украины.

Мир
Россия
Украина
переговоры
Анкоридж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, что делать водителям авто при тепловом ударе
Тигр убил четырех женщин, собиравших в лесу листья
Назван способ вернуть деньги за путевку без лишних скандалов
Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода
Водителям напомнили о неочевидной причине поломок автомобиля
Атака на Ярославскую область ночью 25 мая: есть ли раненые, что известно
ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Тульской областью
«С Зеленским — по-серьезному»: в США сделали заявление по Украине
Психолог объяснила, почему нельзя стремиться быть продуктивным постоянно
Названа причина ломоты в костях после выходных
Вучич допустил свою отставку
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Ярославль
ВСУ нанесли удар по Белгороду и оставили часть города без воды и света
Врач ответила, что действительно помогает избавиться от морщин вокруг глаз
В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по Украине
Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии
В РСПП допустили скорое ослабление санкций против России
«Костер» сжег сотни украинских беспилотников: успехи ВС РФ к утру 25 мая
Морпехи рассказали о сотнях сбитых дронов ВСУ в ДНР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 мая
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.