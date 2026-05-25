Россиянам объяснили, можно ли хранить шоколад в холодильнике

Шоколад нельзя хранить в холодильнике, заявил NEWS.ru бизнесмен, основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян. По его словам, хотя летом из-за жары желание убрать плитку десерта в холод кажется вполне логичным, именно такое «спасение» часто приводит к потере хруста, появлению белесого налета и посторонних запахов.

Летом все выглядит вполне логично: дома жарко, плитка шоколада уже слегка мягкая, а рука сама тянется убрать ее в холодильник. Кажется, что это лучший способ спасти десерт от таяния. Но именно после этого шоколад нередко покрывается белесым налетом, теряет хруст и начинает пахнуть не какао. Профессиональные кондитеры стараются избегать холодильника не из снобизма — шоколад устроен куда капризнее, чем кажется на первый взгляд. Главная проблема начинается из-за резкого перепада температуры. Когда шоколад попадает в холод, на его поверхности оседает микроскопическая влага. Она растворяет тонкий верхний слой сахара, а потом испаряется, и появляется налет. Этот эффект называют «сахарным поседением», — сказал Хачинян.

Он добавил, что существует также «жировое поседение», когда чувствительное к холоду какао-масло меняет структуру и оставляет на лакомстве светлые разводы. По словам бизнесмена, шоколад, побывавший в холодильнике, остается съедобным, однако его вкус становится менее выразительным.

Есть и второй сценарий — «жировое поседение». Так как в шоколаде содержится какао-масло, оно очень чувствительно к температуре. При сильном охлаждении его структура меняется: жир словно выходит наружу и оставляет светлые разводы. Именно поэтому шоколад после холодильника иногда выглядит пятнистым и тусклым. Самое неприятное — оба процесса уже не откатить назад. Формально шоколад остается съедобным, никакой опасности в этих белых следах нет. Но вкус становится менее выразительным, аромат — слабее, а текстура вместо плотной и шелковистой превращается в рыхлую или крошащуюся, — заключил Хачинян.

