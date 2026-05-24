Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду Эксперт Решетников: аэраторы для кранов помогут сэкономить на счетах за воду

Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет счетчиков, но и с помощью водосберегающих устройств и изменения бытовых привычек, заявил эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. По его словам, которые приводит РИА Новости, дополнительную выгоду дают аэраторы для кранов и душевые насадки, которые смешивают воду с воздухом, сохраняя напор, но сокращая расход на 30–50%. Это приносит 150–400 рублей экономии в месяц или 1800–4800 рублей в год.

Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%, — рассказал Решетников.

Решетников также советует следить за сантехникой. Главным «пожирателем воды» он назвал бачок унитаза, так как полный слив расходует 6–8 литров, а экономичный режим — 3–4 литра. Утечки выливаются в лишние шесть кубов холодной воды в месяц, устранение течи сохранит 200–600 рублей ежемесячно.

Эксперт добавил, что бытовые привычки тоже помогают экономить. Закрытый кран во время чистки зубов сбережет до 15 литров за раз, а душ вместо ванны снизит расход на 100–150 литров. Посудомоечная машина использует до 50% меньше воды, чем мытье под проточной водой. В совокупности это даст 100–300 рублей экономии в месяц, резюмировал он.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.