Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:58

Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду

Эксперт Решетников: аэраторы для кранов помогут сэкономить на счетах за воду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет счетчиков, но и с помощью водосберегающих устройств и изменения бытовых привычек, заявил эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. По его словам, которые приводит РИА Новости, дополнительную выгоду дают аэраторы для кранов и душевые насадки, которые смешивают воду с воздухом, сохраняя напор, но сокращая расход на 30–50%. Это приносит 150–400 рублей экономии в месяц или 1800–4800 рублей в год.

Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%, — рассказал Решетников.

Решетников также советует следить за сантехникой. Главным «пожирателем воды» он назвал бачок унитаза, так как полный слив расходует 6–8 литров, а экономичный режим — 3–4 литра. Утечки выливаются в лишние шесть кубов холодной воды в месяц, устранение течи сохранит 200–600 рублей ежемесячно.

Эксперт добавил, что бытовые привычки тоже помогают экономить. Закрытый кран во время чистки зубов сбережет до 15 литров за раз, а душ вместо ванны снизит расход на 100–150 литров. Посудомоечная машина использует до 50% меньше воды, чем мытье под проточной водой. В совокупности это даст 100–300 рублей экономии в месяц, резюмировал он.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

Общество
советы
экономия
ЖКХ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.