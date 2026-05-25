Лавров и Рубио поговорили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ходе беседы российская сторона уведомила Вашингтон о дальнейших действиях ВС РФ в отношении объектов в Киеве.

По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений, — сказано в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Запад «пропустил мимо ушей» удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также высказал искреннюю признательность тем государствам, которые выразили соболезнования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов из 19 стран посетили место трагедии в Старобельске. Она также отметила, что BBC официально отказалась от участия в поездке, а сотрудники CNN сослались на отпуск.