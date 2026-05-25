Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 21:14

Лавров и Рубио поговорили по телефону

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ходе беседы российская сторона уведомила Вашингтон о дальнейших действиях ВС РФ в отношении объектов в Киеве.

По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений, — сказано в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Запад «пропустил мимо ушей» удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Он также высказал искреннюю признательность тем государствам, которые выразили соболезнования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов из 19 стран посетили место трагедии в Старобельске. Она также отметила, что BBC официально отказалась от участия в поездке, а сотрудники CNN сослались на отпуск.

Мир
Украина
Сергей Лавров
Марко Рубио
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книгу о Гарри Поттере продали за $23 тыс.
Крупный пожар вспыхнул на складе в Ставропольском крае
Россия и Азербайджан обсудили предстоящие переговоры на высоком уровне
В МИД РФ заявили о стремлении к укреплению связей между Москвой и Баку
В Англии устроили безумный забег за головкой сыра
Над аэропортом в Калининграде сработала система предупреждения
Москва предупредила США об ударах по Киеву
В разговоре Лаврова и Рубио всплыла тема эвакуации из Киева
Лавров и Рубио близки к прорыву в одном вопросе
Лавров обвинил евроэлиты в подрыве анкориджских договоренностей
Росавиация классифицировала происшествие с самолетом «Аэропракт-22»
Лавров и Рубио поговорили по телефону
Стала известна реакция иностранных журналистов на трагедию в Старобельске
«Он извинится»: Пашинян подаст в суд на бизнесмена Карапетяна
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.