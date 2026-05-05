Самолеты «пропали» в небе над 12 городами России

С начала ночи 5 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 12 аэропортах России. Авиасообщение нарушено в нескольких регионах сразу от Поволжья до Северо-Запада, передает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщениях Росавиации.

Меры приняты в Ижевске, Перми, Орске, Самаре, Казани, Нижнекамске, Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Уфе, Тамбове и Чебоксарах. Глава Пензенской области Олег Мельниченко также предупредил о введенном в регионе плане «Ковер». На момент публикации полеты также приостановлены в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Череповца и Волгограда.

Ранее Telegram-канал SHOT указал со ссылкой на очевидцев, что в Чебоксарах прогремело несколько взрывов. По сведениям канала, в одном из районов виден дым. Также известно о повреждениях в одном из торговых центров города. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Также SHOT информировал о нескольких взрывах в Казани, а также о введении режима ракетной опасности на всей территории Приволжского федерального округа. Канал добавлял, что перед взрывами в городе звучали сирены ракетной опасности.