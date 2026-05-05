Очевидцы сообщили о мощном взрыве над Казанью SHOT: мощный взрыв прогремел над Казанью на фоне угрозы ракетного удара

Telegram-канал SHOT написал, что жители Казани услышали мощный взрыв около 01:30 по московскому времени. По версии канала, средства противовоздушной обороны сработали по воздушным целям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT уточнил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. Канал добавил, что очевидцы услышали глухой звук взрыва и увидели яркую вспышку. При этом в Республике Татарстан продолжает действовать режим ракетной опасности.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили массированные атаки по территории пяти муниципалитетов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что в результате обстрелов и ударов беспилотных летательных аппаратов были ранены два мирных жителя, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и социальной сферы.