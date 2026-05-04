04 мая 2026 в 22:41

Два мирных жителя Белгородской области попали под удары ВСУ

Гладков: два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины совершили массированные атаки по территории пяти муниципалитетов Белгородской области, написал в своих социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрелов и ударов беспилотников ранены два мирных жителя, повреждены десятки частных и многоквартирных домов, автомобилей, объектов инфраструктуры и социальной сферы.

На участке автодороги Шебекино — Белгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено, — уточнил он.

Также в селе Белянка (Шебекинский округ) удар пришелся по территории предприятия. Мужчина получил осколочное ранение ноги, но от госпитализации отказался.

В этом же округе повреждены три легковых автомобиля и ворота коммерческого объекта, в селах Красная Поляна и Графовка. В Максимовке огнем уничтожен легковой автомобиль, выбиты окна и посечен фасад частного дома. В Архангельском, Добром, Новой Таволжанке и Верхнеберезово повреждены частные дома, хозяйственные постройки и ангар предприятия.

В Грайворонском округе в селе Головчино повреждены крыши и окна двух домов. В Грайвороне дроны атаковали автомобили и соцобъекты: повреждены кузов, колеса, остекление двух машин, окна и входная группа здания, а также фасад социального объекта и окна в квартире многоквартирного дома.

В Краснояружском округе FPV-дрон уничтожил трактор, в селе Сергиевка повреждена кровля социального объекта. В Волоконовском округе атакован мотоцикл и коммерческий объект. В Белгородском округе в селе Нечаевка аналогичные повреждения получили домовладения и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что налет затронул 12 регионов страны.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
