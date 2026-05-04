04 мая 2026 в 20:57

Средства ПВО за вечер сбили 114 украинских дронов

Фото: МО РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Налет затронул 12 регионов страны.

Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 украинских беспилотников. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Утром 4 мая пресс-служба МО РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями 14 регионов.

