ВСУ попытались ударить по России ночью почти 120 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 117 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 3 мая до 07:00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском в Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. В Минобороны эту информацию еще не комментировали.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.