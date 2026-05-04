Симптомы хантавируса появились еще у трех пассажиров лайнера MV Hondius

Симптомы опасного хантавируса выявлены еще по меньшей мере еще у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил телеканал CNN. Всего на борту судна находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа.

Сообщалось, что первыми жертвами вспышки инфекции уже стали три человека, включая пожилую супружескую пару из Нидерландов. В настоящий момент судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде, однако пассажирам и команде строго запрещено покидать борт.

Медицинские специалисты проводят тщательный осмотр всех людей на лайнере для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Ситуация находится под пристальным вниманием международных служб здравоохранения, так как один из британских туристов ранее уже был экстренно госпитализирован в ЮАР.

Ранее стало известно, что в результате вспышки болезни на лайнере умерли двое пожилых пассажиров, а еще один человек был экстренно госпитализирован. Первым заболел 70-летний пассажир, который впоследствии умер на борту. Его 69-летняя супруга скончалась в больнице Йоханнесбурга. Всемирная организация здравоохранения начала расследование инцидента.