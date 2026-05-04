День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 08:43

Симптомы хантавируса появились еще у трех пассажиров лайнера MV Hondius

CNN: хантавирус обнаружили еще у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Симптомы опасного хантавируса выявлены еще по меньшей мере еще у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил телеканал CNN. Всего на борту судна находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа.

Сообщалось, что первыми жертвами вспышки инфекции уже стали три человека, включая пожилую супружескую пару из Нидерландов. В настоящий момент судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде, однако пассажирам и команде строго запрещено покидать борт.

Медицинские специалисты проводят тщательный осмотр всех людей на лайнере для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Ситуация находится под пристальным вниманием международных служб здравоохранения, так как один из британских туристов ранее уже был экстренно госпитализирован в ЮАР.

Ранее стало известно, что в результате вспышки болезни на лайнере умерли двое пожилых пассажиров, а еще один человек был экстренно госпитализирован. Первым заболел 70-летний пассажир, который впоследствии умер на борту. Его 69-летняя супруга скончалась в больнице Йоханнесбурга. Всемирная организация здравоохранения начала расследование инцидента.

США
лайнеры
туристы
болезни
хантавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погибла звезда клипа «Девочка-война»: как выглядела Ксения Добромилова
Диетолог ответила, сколько малины безопасно съесть за день
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.