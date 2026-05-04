04 мая 2026 в 08:28

Москвичам пообещали летнюю погоду в начале мая

Тишковец: 4 мая в Москве ожидается июльское тепло +25 градусов

В понедельник жителей Москвы ожидает солнечная и по-летнему теплая погода с температурой воздуха до +25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие показатели соответствуют климатической норме июля.

Так тепло в Москве бывает в июне, — сообщил Тишковец.

Центральная Россия окажется под влиянием теплого сектора циклона и южного антициклона, что обеспечит комфортные метеоусловия. Ветер в столичном регионе будет дуть с запада и юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Синоптики подчеркивают, что до среды включительно в городе сохранится сухая погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Тишковец ожидает, что теплые ночи с температурой до +15 градусов также станут приятным дополнением к погожим дням.

Ранее синоптики сообщили, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.

