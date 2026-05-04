Почти 130 БПЛА попытались атаковать Курскую область Хинштейн: 129 беспилотников ВСУ сбили в Курской области за сутки

Украинские войска за сутки обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области 91 раз, написал в мессенджере МАКС губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в регионе также ликвидировали 129 беспилотников. Никто из мирных жителей не погиб, пострадавших нет.

Сбито 129 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, — отметил Хинштейн.

По словам губернатора, при атаке на деревню Гирьи Беловского района была повреждена емкость для хранения зерна, в селе Илек — домовладение. Также урон получил автомобиль в селе Макеево Рыльского района, уточнил Хинштейн.

Утром 4 мая в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.