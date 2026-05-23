23 мая 2026 в 16:26

Украинская мина оторвала стопу жителю Курской области

Мирный житель Кореневского района потерял стопу из-за подрыва на мине в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, все произошло в селе Шептуховка.

В Кореневском районе ранен 59-летний мужчина. Несчастье произошло в селе Шептуховка — житель подорвался на мине. Ему оторвало правую стопу, также мужчина получил закрытый перелом голени этой же ноги, осколками посечено бедро, плечо и левая нога, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что мужчину со множеством ранений доставили в областную больницу, им занимаются врачи. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 18 человек. Как передавало МЧС России, тела погибших были извлечены из-под завалов учебного учреждения. По данным министерства, еще 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Украинская мина оторвала стопу жителю Курской области
