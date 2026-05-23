23 мая 2026 в 16:59

«Потерял разум»: Джабаров поставил на место «ястреба» из Чехии

Владимир Джабаров
Президент Чехии Петр Павел потерял разум, заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал призыв иностранного политика к НАТО «проявить решительность» в отношении России.

Я думаю, что нынешние руководители европейских стран, стран НАТО, в том числе Петр Павел, известный «ястреб», просто потеряли разум. Я даже не понимаю, чего они добиваются, — сообщил сенатор.

По словам Джабарова, конфликт стран НАТО с Россией может обернуться для них уничтожением. Сенатор отметил: если президент Чехии хочет такой судьбы для своего государства, он сумасшедший.

Ранее Павел заявил, что странам НАТО «надо показать оскал» России. Так он прокомментировал недавние инциденты на восточном фланге Альянса. Чешский лидер допустил возможность сбивать летательные аппараты, если они вдруг появятся в воздушном пространстве НАТО. Комментарий последовал после того, как в странах Балтии были уничтожены украинские БПЛА, отклонившиеся от курса.

