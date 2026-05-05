«Подозрительное» перемирие Зеленского вызвало недоумение в Совфеде

Российское военное командование будет решать, поддерживать ли «непонятный» режим тишины, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским в ночь на 6 мая, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru. Он напомнил, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ в период с 8 по 9 мая будет нанесен удар по центру Киева.

Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование. Оно будет решать, поддерживать этот режим или нанести удар по Украине очередной, — сказал Джабаров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент Украины объявил о временном прекращении огня с 6 мая с целью оскорбить Россию. По словам эксперта, глава государства все делает наперекор Москве и при этом не имеет какой-либо стратегии.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что Зеленский может сбежать из Киева в День Победы. По его мнению, украинский президент может спрятаться на территории Львовской области.