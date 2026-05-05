Баранец рассказал, где следует искать Зеленского 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сбежит из Киева на 9 Мая, если ВСУ решат нарушить двухдневное перемирие с Россией, заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом». По его словам, Москва нанесет мощнейший ответный удар по Киеву. При этом, по мнению эксперта, президент может тщательно спрятаться во Львовской области.

Это будет абсолютно адекватный удар. Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз я уверен, что будет основной удар сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная рада, бункер Зеленского, — отметил он.

Ранее украинский президент в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов украинскими дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Вскоре после этого Зеленский объявил о введении режима тишины начиная с полуночи 6 мая. Так Украина зеркально отреагировала на перемирие, объявленное Россией на 8–9 мая.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.