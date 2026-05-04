04 мая 2026 в 12:46

Зеленский заговорил об ударе по параду Победы в Москве 9 мая

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский начал угрожать ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Угрозы прозвучали во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Выступление транслировалось на YouTube-канале его офиса.

Украинские дроны могут также прилететь на этом параде, — заявил Зеленский.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина получит серьезный и кратный ответ на возможные удары ВСУ по параду Победы в Москве 9 мая. Парламентарий отметил, что Зеленский обнаглел, охамел и уже рулит Евросоюзом.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что посетит парад Победы в Москве. Он добавил, что собирается возложить цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Известно, что Чехия выдала разрешение на пролет через свою территорию самолета Фицо.

Также стало известно, что вход на парад Победы на Дворцовой площади в Санкт Петербурге 9 мая будет осуществляться только по приглашениям. Власти пересмотрели формат мероприятия после совещания под руководством губернатора.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
