Число зрителей парада Победы в Петербурге сократили в более чем 10 раз

Парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 мая 2026 года вживую смогут увидеть значительно меньше людей, чем планировалось изначально, пишет «Фонтанка». Власти пересмотрели формат мероприятия после совещания под руководством губернатора. Изначально предполагалось сохранить привычную схему с тремя трибунами и отдельной смотровой площадкой.

По первоначальному плану центральная трибуна должна была вместить около 210 человек, боковые — по 620 (плюс примерно по 100 дополнительных мест), а смотровая площадка — не менее 2 тыс. зрителей. В итоге решили ограничиться одной трибуной на 252 места и примерно 50 дополнительными стульями.

Как пишет издание, от смотровой площадки на 2 тыс. человек отказались. Существенно сократилось и число приглашенных: вместо примерно 4 тыс. гостей предусмотрено около 300 мест на трибуне и 10 — на подиуме.

Ранее сообщалось, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Однако, по данным Минобороны, в этом году в нем не будут принимать участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.