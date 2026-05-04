США ответили на сообщения об ударе Ирана по кораблю в Ормузе

Информация о ракетной атаке Ирана на американский корабль в Ормузском проливе не соответствует действительности, сообщил журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Опровержение прозвучало вслед за публикацией иранского агентства Fars, которое ранее сообщило об атаке.

Американский чиновник высокого ранга опроверг данные о том, что корабль США был подбит иранскими ракетами, — написал он.

Ранее агентство Fars сообщило, что иранские военные нанесли ракетный удар по американскому патрульному катеру, который предпринял попытку пройти через Ормузский пролив. По информации источника, судно проигнорировало предупреждения иранских сил.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

