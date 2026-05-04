Названо главное разочарование Елизаветы II в королевской семье

RO: Елизавета II сожалела о решении превратить жизнь королевской семьи в шоу

Королева Елизавета II Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press
Покойная британская королева Елизавета II разочаровалась в своем решении сделать публичной для телекамер жизнь монархов, передает RadarOnline. По информации журналистов, именно это привело к резкому роста интереса к членам королевской семьи у таблоидов.

Есть веский аргумент в пользу того, что это очеловечило монархию в решающий момент. Но одновременно оно создало ожидания открытости, которые невозможно было удовлетворить без последствий, — отметили в издании.

Ранее королевский эксперт Роберт Хардман заявил, что принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон предстоит пережить разочарование, когда они станут преемниками короля Великобритании Карла III. Он обратил внимание, что у пары после восхождения на престол может остаться не так много работающих помощников, с которыми они могли бы беспрепятственно сотрудничать.

Также директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что большинство британцев положительно оценивают роль Елизаветы II в истории страны и гордятся ею. Королева представляла монархию в том виде, какой народ и хотел ее видеть, отметил эксперт.

