Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 13:14

Королевская семья Британии: новости, бремя власти для Уильяма и Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон придется в одиночку нести бремя власти. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 26 апреля?

Какое разочарование ждет Уэльских после коронации

Супругам Уэльским предстоит пережить разочарование, когда они станут преемниками короля Великобритании Карла III, заявил королевский эксперт Роберт Хардман. Он обратил внимание, что у пары после восхождения на престол может остаться не так много работающих помощников, с которыми они могли бы беспрепятственно сотрудничать.

«Мне очень жаль, что, когда Уильям взойдет на престол, им с Кэтрин придется в одиночку нести бремя власти. Эдвард и Софи, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Глостерские тоже проявляют активность, но все они уже в возрасте. Я думаю, что нам всем просто придется смириться с тем, что теперь все будет по-другому. И Уильяму это известно. Мы не можем внезапно призвать на помощь дополнительных членов королевской семьи», — заявил Хадман The Telegraph.

По данным RadarOnline, придворные Букингемского дворца уже готовятся к новой церемонии коронации. Как сообщает источник, Карл III готов передать трон своему старшему сыну, но на своих условиях.

«Он ждал этой роли всю свою жизнь. Когда он откажется от нее, это будет исключительно на его условиях. <…> Если все пойдет по плану и он согласится с условиями своего отречения от престола, коронация Уильяма может состояться уже этим летом», — говорится в материале.

Ожидается, что Уильям и Миддлтон сократят расходы на церемонию коронации и планируют уложиться в $50 млн.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о новом выходе Миддлтон в свет

Кейт Миддлтон посетила в Лондоне мероприятия по случаю Дня АНЗАК — национальный день памяти австралийских и новозеландских солдат. Принцесса появилась на публике в темно-синем пальто-платье и шляпке, напоминающих образ королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает People.

Образ Кейт дополнили украшения. На мероприятие она надела серьги-подвески с сапфирами и бриллиантами, которые ранее принадлежали принцессе Диане, а также колье с фиолетовым камнем, подаренное ей супругом.

Миддлтон принимала участие в мероприятии без сопровождения других членов королевской семьи.

Общество
Великобритания
королевская семья
Кейт Миддлтон
новости
Мария Баранова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.