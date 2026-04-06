Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт

Карл III подготовил испытание для принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон перед их восшествием на престол. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 6 апреля?

Что за испытание Карл III подготовил для Уильяма и Кейт

Король Великобритании Карл III подготовил «жестокое, решающее испытание» для Уильма и Миддлтон — воссоединение с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл ради королевского единства, сообщает RadarOnline.

По данным источника, король считает, что примирение семьи станет демонстрацией единства, которая необходима для будущего монархии.

«Он фактически дал понять Уильяму, что тот должен подняться над личными интересами и доказать, что способен действовать в интересах короны, даже если это противоречит его инстинктам. <…> Проще говоря, король просит его поставить долг выше эмоций и принять тот факт, что примирение с Гарри является частью этой ответственности», — заявил инсайдер.

Источники, близкие к ситуации, описывают отношения братьев как фактически несуществующие. Уточняется, что, несмотря на желание Карла III примирить наследников, Уильям продолжает занимать твердую позицию в отношении роли Сассекских в королевской структуре.

Принц Гарри и принц Уильям

«Уильям убежден, что возвращение Гарри и Меган к какой-либо официальной роли не укрепит монархию — по его мнению, это может создать дополнительную нестабильность», — отметил информатор.

Daily Express ранее сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не могут понять одну вещь в поведении Гарри — почему он продолжает публичные выпады в сторону Виндзоров и монархии и даже спустя годы после переезда в США «все еще открыто выясняет отношения».

По данным источника, особенно остро принцесса Уэльская восприняла момент, когда принц Гарри втянул ее в свой конфликт с семьей, несмотря на то что она была человеком, который пытался примирить членов монархии, и выступала за возвращение герцога Сассекского в Великобританию.

Как прошла первая пасхальная служба Кейт после рака

Кейт Миддлтон впервые за последние два года посетила пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В 2024 и 2025 годах Уэльские встречали Пасху в Норфолке вместе с детьми, поскольку принцесса проходила лечение от рака.

Для праздничной службы Миддлтон выбрала бежевый костюм от Self-Portrait и дополнила свой образ шляпкой с украшением в виде листьев дуба. Этот образ Кейт ранее надевала на встречу с принцессой Анной в 2022 году.

Пасхальная служба стала первым общим выходом монаршей семьи после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Бывшего принца задержали в феврале на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, однако позднее отпустили из участка.

Дети Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения — пропустили пасхальную службу в этом году. В прессе ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон отстранилась от общения с ними.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия

Намоленное материнство, разводы, похудение: как живет Равшана Куркова

Горячий ветер и жара до +30? Погода в Москве в конце мая: чего ждать