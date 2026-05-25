Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Picture by i-Images /Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Уильям дал редкий комментарий о личной жизни и состоянии своей супруги Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье Британии сегодня, 25 мая?

Что сказал Уильям о Миддлтон

Принц Уильям дал интервью в прямом эфире британского радиошоу Heart Breakfast, в котором отметил вклад Кейт Миддлтон в семью.

«Она потрясающая мама, потрясающая жена, и, буквально, наша семья не смогла бы справиться без нее», — заявил он.

Уильям также рассказал о возвращении Миддлтон к королевским обязанностям. Он заявил, что «очень, очень горд» успешной поездкой своей супруги в Италию на прошлой неделе.

«Она была потрясающей. Ей пришлось многое пережить за последние пару лет. Она очень ждала поездку в Италию, и я очень рад, что все прошло так хорошо. Кейт вернулась воодушевленной», — сообщил Уэльский.

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Picture by i-Images /Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом Уильям отметил, что официальные визиты утомительны, поэтому и ему, и помощникам важно «следить, чтобы Кейт была в порядке и отдыхала».

По словам принца, Миддлтон уделяет работе практически все свободное время, из-за чего ему приходится «сражаться» с документами за место в их спальне.

«Она тратит бог знает сколько времени на изучение документов. Она настоящий профессионал в вопросах раннего развития. Большинство вечеров я буквально сражаюсь за место в спальне — столько бумаг она раскладывает, чтобы потом их прочитать», — добавил он.

Действительно ли Маркл подражает Миддлтон

Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон после того, как она появилась на церемонии открытия мемориала «Утерянный экран» во Дворце наций в Женеве, сообщает RadarOnline.

На мероприятии Маркл выступила с речью о влиянии онлайн-травли на детей. Пользователи соцсетей посчитали, что поездка герцогини Сассекской в Швейцарию похожа на недавний визит Миддлтон в Италию и раскритиковали ее за копирование образа принцессы Уэльской.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Меган обязательно должна отправиться в свою собственную одиночную поездку по Европе, потому что Кэтрин уже это сделала. Скучно и неловко»;

«Опять копирует Кэтрин. Это так предсказуемо», — написали они.

Мария Баранова
