Королевская семья Британии: новости, Кейт «похоронила» идею мира с Гарри

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон категорически отказалась встречаться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл во время их визита в страну. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 8 мая?

Почему Миддлтон отреклась от примирения с Гарри и Меган

Кейт Миддлтон после переезда принца Гарри из Великобритании в США оставалась практически единственным членом монархии, который предпринимал попытки к воссоединению семьи, однако она полностью «похоронила» идею наладить отношения с герцогами Сассекскими, сообщает RadarOnline.

По данным источника, летом планировалась встреча Миддлтон и принца Гарри, который вместе со своей семьей совершит визит на родину по случаю годовщины проведения соревнований «Игры непокоренных». Но принцесса Уэльская отказалась от встречи. Причина тому — поведение Сассекских. По информации инсайдера, Кейт недовольна тем, что они продолжают пользоваться королевскими титулами, но при этом критикуют институт монархии.

«Она изо всех сил старалась избежать эскалации напряженности и всегда надеялась, что в конце концов все успокоится. Теперь она считает, что Меган и Гарри намеренно размывают границы между имиджем знаменитостей и королевскими обязанностями, при этом продолжая извлекать выгоду из статуса, который дает им титул. <…> Кейт похоронила идею воссоединения с Сассексами этим летом», — отметил источник.

Принцесса Уэльская теперь считает публичное поведение Гарри и Меган преднамеренной провокацией по отношению к королевской семье.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Кейт искренне делала все возможное на протяжении многих лет, чтобы дать Меган шанс. Но в последнее время произошли заметные изменения, потому что Кейт чувствует себя измотанной тем. <…> Одним из главных камней преткновения для Кейт является убеждение, что Меган по-прежнему активно использует свой королевский статус, отказываясь при этом уважать многие традиции и обязанности, которые с ним связаны», — пояснил инсайдер.

В чем опасность воссоединения Карла III и Гарри

Королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что во дворце опасаются, что любая попытка короля Карла III воссоединиться с младшим сыном принцем Гарри может обернуться против монарха, пишет Mirror.

Уточняется, что опасения связаны с тем, что Сассекские могут раскрыть закулисные подробности или создать очередную «информационную бомбу» о королевской семье.

«Они с принцем Уильямом не могут связаться с Гарри, ведь тот может все разболтать. Это серьезное препятствие. Если они возобновят общение, то рискуют тем, что Гарри и Меган раскроют еще больше личных подробностей и сенсационных фактов о происходящем. Именно этого королевская семья и боится. Если бы Карл III позвонил Гарри и сказал: „Я еду в США, хотел бы тебя увидеть“, — есть риск, что Гарри тут же растрепал это направо и налево. Разрыв доверительных отношений — это ключевое», — заявил эксперт.

