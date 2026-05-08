Ситуация в аэропорту Сочи сегодня, 8 мая: какие рейсы задержаны и отменены

Пассажиры в Международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова

Сегодня, 8 мая, была приостановлена работа аэропорта Сочи. Какие внутренние и международные рейсы отменены и задержаны, когда снимут ограничения?

Ситуация в аэропорту Сочи днем 8 мая

Работа аэропорта Сочи была временно приостановлена в пятницу, 8 мая, на фоне попадания украинского беспилотника в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», управляющего воздушным движением в южных регионах, сообщили в Минтрансе.

«Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования», — заявили в министерстве.

По сравнению с другими аэропортами на юге России в Сочи наблюдается наиболее тяжелая ситуация, заявили в Ассоциация туроператоров России.

«Наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток», — отметили в АТОР.

На фоне действующих ограничений в аэропорту Сочи были отменены 11 рейсов. На вылет и прилет задерживается более 60 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, перенесены вылеты в Уфу, Оренбург, Москву, Ноябрьск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Орск, Ижевск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Тюмень, Саратов, Челябинск, Ульяновск, Самару, Новосибирск и другие города.

Также перенесены международные рейсы из Сочи в Белград, Стамбул, Анталью, Ереван и Шарм-Эль-Шейх.

Под отмену попали вылеты из Сочи в Москву, Минеральные Воды, Стамбул, Санкт-Петербург и другие города.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что обстановка в воздушной гавани спокойная. Сотрудники делают все возможное для обеспечения комфортных условий пассажирам.

«Установили 200 дополнительных мест для сидения, а также раздали коврики для комфортного размещения, дополнительно поставили три кулера с питьевой водой, выделили дополнительное помещение для размещения с детьми старше 7 лет», — говорится в заявлении.

Когда восстановят работу аэропортов на юге России 8 мая

Минтранс РФ сообщил, что решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга России будет принято в ближайшее время.

Отмечается, что расписание будет скорректировано с сокращенной частотой полетов.

Для доставки пассажиров отмененных рейсов глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы.

