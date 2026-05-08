Магнитные бури сегодня, 8 мая: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Магнитные бури сегодня, 8 мая: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Сегодня, 8 мая, магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 мая

По информации специалистов ИКИ РАН, сегодня, 8 мая, вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений заметно повышена. Причиной тому служит ожидаемый рост скорости солнечного ветра в окрестностях нашей планеты.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 16%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 24%», — сообщили эксперты.

На Солнце 7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне была зафиксирована сильная солнечная вспышка класса M2.6. Ее продолжительность составила около 70 минут. По словам ученых, вспышка стала первым событием подобного масштаба за последние три дня и сопровождалась эффектным выбросом корональной плазмы.

Эксперты также отметили, что в момент вспышки на левом краю солнечного диска были замечены крупные группы пятен, выходящие с обратной стороны звезды, что создает предпосылки для дальнейшего роста солнечной активности к концу текущей недели.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», завтра, 9 мая, геомагнитное поле возможно будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать во время магнитной бури, рекомендации специалистов

Врач-диетолог Ирина Писарева советует в период геомагнитных колебаний снизить физическую и интеллектуальную нагрузку.

«Чтобы сохранить хорошее самочувствие, также нужно снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — уточнила медик.

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что собирает большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

Читайте также:

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Апрельские холода, ливни и западный циклон: погода в Москве в конце недели

Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень