Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лето 2026 года в Московском регионе, согласно долгосрочным прогнозам метеоцентров, ожидается умеренно теплым. Какая погода ожидается в российской столице в июне, июле и августе 2026 года?

Какая погода будет в Москве в июне

По предварительным прогнозам метеорологических центров, июнь в Москве ожидается близким к климатической норме по температуре, однако возможно превышение нормы примерно на 2 градуса. Прогнозируются скачки температуры в течение первого месяца лета — от +14 до +28 градусов, причем периоды жары будут резко прерываться ливнями и грозами.

В середине месяца вероятен кратковременный спад температуры до +18–20 градусов, во второй половине июня воздух прогреется до +23–28 градусов, а в отдельные дни — до +30 градусов. Осадки прогнозируются в пределах нормы или с небольшим избытком влаги.

В конце июня воздух будет прогреваться до +28 градусов. Возможны кратковременные осадки. Ветер будет слабым. Атмосферное давление в пределах нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в июле

Июль в Москве станет самым жарким месяцем сезона. Гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха на 1–1,5 градуса выше климатической нормы, при этом осадков будет меньше обычного — около 60 мм против 86–90 мм нормы. Вторая половина июля порадуют настоящим летним зноем — до +27–30 градусов. Средняя дневная температура будет держаться в районе +25–27 градусов, а по ночам столбики термометров не будут опускаться ниже +15–17 градусов.

При этом зной будет смягчаться регулярными, но непродолжительными дождями. Пик осадков придется на конец месяца, когда ожидаются мощные грозовые ливни, однако резких похолоданий не прогнозируется.

Какая погода будет в Москве в августе

Август, по предварительным прогнозам, продолжит теплую тенденцию, но с постепенным снижением температуры к концу месяца. Температура и количество осадков будут близки к норме. Начало августа будет еще по-настоящему летним — до +22–25 градусов, а во второй половине месяца возможно заметное похолодание до +16–21 градуса. В середине августа ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы при дневных температурах +21–24 градуса.

Несмотря на обилие осадков, синоптики не прогнозируют серьезных погодных катаклизмов, а периоды прохлады будут компенсироваться возвратами тепла, когда воздух может прогреваться до +27–28 градусов. Штормового ветра не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы.

Иван Смирнов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
