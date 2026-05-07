07 мая 2026 в 11:11

Магнитные бури сегодня, 7 мая: что завтра, сильные боли, раздражительность

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Из-за роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли 7 и 8 мая ожидаются магнитные бури, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 мая

По информации специалистов ИКИ РАН, сегодня, 7 мая, общая активность Солнца в данный момент является низкой, но к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек.

«Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). С вероятностью 1/3 магнитное поле удержится в зеленой зоне. Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Следующий, более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая», — отметили ученые.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», 7 мая солнечная вспышечная активность оценивается как низкая — минимальный уровень (класс A0.0) с редкими подъемами до C1.4. Тем не менее индекс солнечной активности держится около отметки 3,7 балла из 10, что соответствует умеренному уровню.

«Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле 7 мая возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости, 8 мая возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в публикации на сайте Института прикладной геофизики.

Кто может пострадать от влияния магнитной бури

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова сообщила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила эксперт.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru заявила, что во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — рассказала она.

Иван Смирнов
