Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября

Согласно долгосрочным расчетам, период с 20 по 31 октября 2026 года в Москве и Московской области ознаменуется постепенным понижением температурного фона, увеличением вероятности осадков и первыми ночными заморозками. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце октября?

Какая погода будет в Москве в конце октября

Согласно прогнозу, сформированному на основе данных метеоцентров, период с 20 по 31 октября будет холоднее первой половины месяца. Дневные температуры в начале третьей декады составят от +5 до +8 градусов, а ночные будут варьироваться от 0 до -3 градусов. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 745–750 мм ртутного столба, влажность воздуха сохранится на высоком уровне — около 85%. На дорогах и тротуарах в утренние часы возможна гололедица.

В период с 23 по 27 октября температуры будут колебаться в пределах +4–7 градусов, а ночные опустятся до -3 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный, умеренный, с порывами до 10 м/с.

К концу месяца, 28–31 октября, характер погоды изменится. Синоптики предупреждают о прохождении активных атмосферных фронтов, которые принесут не только дожди, но и мокрый снег. Согласно предварительным расчетам, 31 октября дневная температура не превысит +3 градусов, ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега и дождя. Местами возможно образование временного снежного покрова. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет пониженным, в пределах 735–742 мм ртутного столба, что вкупе с высокой влажностью (до 85–90%) будет создавать ощущение промозглости.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце октября

По предварительным расчетам метеорологических сервисов, с 20 по 25 октября в Санкт-Петербурге дневные значения будут колебаться от +6 до +8 градусов, а ночью воздух будет остывать до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный и западный, его порывы будут достигать 8–12 м/с, а влажность воздуха повысится до 85–90 процентов.

К 26 и 27 октября начнется устойчивое вторжение арктического воздуха, и уже в период с 28 по 29 октября столбики термометров днем будут показывать лишь +3 градуса, а в ночные часы возможны заморозки до -5 градусов.

В последние дни месяца, 30 и 31 октября, синоптики ожидают в Северной столице осадки в виде мокрого снега и дождя, а местами — образование временного снежного покрова высотой до 1–2 см и гололедицу. Атмосферное давление будет скачкообразным — от 750 мм ртутного столба в начале декады до 732 мм ртутного столба к ее концу. Ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов.

