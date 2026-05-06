ФАС предостерегла экспертов от прогнозирования роста цен в СМИ

Федеральная антимонопольная служба России выдала ряд предостережений экспертам в связи с их публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары, передает пресс-служба регулятора. В ведомстве пояснили, что подобные прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как прямой призыв к изменению стоимости продукции. Регулятор добавил, что такие действия способны спровоцировать необоснованный ажиотажный спрос со стороны потребителей.

Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения, — говорится в сообщении.

Под внимание регулятора попали представители инвестиционных и логистических компаний, рассуждавшие в прессе о грядущем подорожании продовольствия и топлива в 2026 году. Специалисты службы напомнили, что любые согласованные действия конкурентов, ведущие к установлению или поддержанию цен, имеют признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В случае обнаружения реальных признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство пообещало оперативно принять жесткие меры реагирования. Контроль за рынками социально значимых товаров остается приоритетной задачей для государства.

Ранее ФАС предложила ввести единый тариф на электроэнергию для всех жителей садоводческих некоммерческих товариществ. При этом не будет иметь значения, где именно расположен участок — в городе, в сельской местности или на межселенной территории.