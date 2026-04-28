ФАС предложила ввести единый тариф на электроэнергию для всех жителей СНТ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести единый тариф на электроэнергию для всех жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщили в самом ведомстве. При этом не будет иметь значения, где именно расположен участок — в городе, в сельской местности или на межселенной территории.

ФАС России разработала проект постановления правительства РФ, который предполагает установление единого тарифа как по коллективным договорам садоводческих и огороднических товариществ, так и для потребителей, которые напрямую заключают договор с гарантирующим поставщиком, вне зависимости от местоположения земельного участка, — сообщили в ФАС.

