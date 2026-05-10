Мощный снегопад и шквалистый ветер обрушились на российский регион Снегопад и сильный ветер обрушились на ХМАО

Мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что десятки тысяч человек остались без электричества.

По данным канала, из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество. По словам местных, его подачу уже удалось восстановить. Снег заметает дороги и придомовые территории.

Непогода пришла в регион с Урала. В материале сказано, что из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области временно оказались без электричества. В настоящее время службы проводят восстановительные работы. В отдельные части Пермского края направлены дополнительные спецаилисты из столицы региона. В Свердловской области электричество уже восстановили, сказано в материале.

Ранее сообщалоь, что два человека пострадали из-за мощного грозового шторма, который бушевал в Кировской области. Уточнялось, что без электроэнергии остались около 10 тыс. местных жителей. Также стихия повалила 15 деревьев, повредила около 30 автомобилей и сорвала крыши с домов.