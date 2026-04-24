Жителям Иркутска рассказали, когда изменятся цены на ЖКУ В Иркутской области с 1 октября вырастут цены на ЖКУ

В Иркутской области с 1 октября изменятся тарифы ЖКУ, сообщает корреспондент Angarsky. Представители региональных властей заявили, что повышение носит плановый характер.

Сообщается, что электроэнергия подорожает на 16,7%, горячее водоснабжение и отопление вырастут в цене на 11%, а обращение с ТКО станет дороже на 11%. Холодное водоснабжение и водоотведение подорожают на 9,8%, а газоснабжение вырастет в цене на 9,6%.

Основная часть средств направляется на капитальный ремонт тепломагистралей, обновление насосного оборудования и развитие инфраструктуры. Индексация учитывает ожидаемый уровень инфляции и увеличение стоимости материалов.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что при онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги будет сложно оспорить возможные ошибки. По его словам, такой способ также может стать проблемой для пожилых людей, не пользующихся порталом «Госуслуги».