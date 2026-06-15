Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа

Израильские военные продолжат находиться в зонах безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа, заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац. По его словам, которые приводит Ynet, Израиль не пойдет на компромиссы, когда речь идет безопасности на границах.

Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских группировок, — сказал министр.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, поэтому пусковые установки Тегерана готовы и настал «час X». ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры.

До этого сообщалось, что Иран специально дождался наступления полуночи 15 июня для согласования сделки, чтобы оно не совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа. Из-за разницы во времени в 7,5 часа Тегеран и Вашингтон озвучили разные сроки подписания мирного соглашения.