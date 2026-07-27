Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 17:49

Песков рассказал о процессе по восстановлению доступа к Telegram

Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, как отметил представитель Кремля, большой активности со стороны платформы пока нет, передает РИА Новости.

Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Telegram удалил свыше 210 тыс. групп и каналов всего за одни сутки. Обычно резким всплеском активности администрация считает удаление 100 тыс. ресурсов за день. В последний раз аналогичный масштаб чисток наблюдался 15 февраля, когда под блокировку попали более 254 тыс. ресурсов.

До этого зампред думского комитета Андрей Свинцов назвал разблокировку Telegram в России реальным сценарием, отметив, что руководство платформы уже знает все требования регулятора. По его словам, оставшиеся юридические нюансы мессенджер способен урегулировать за 20–40 дней, поскольку компания уже открыла местное представительство и хранит данные пользователей в РФ.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жгли пальцы и лицо из-за отказа в сексе: собутыльники пытали девушку
Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России
Песков заявил о необходимости суверенитета для выстраивания отношений с Западом
Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна
В Кремле отреагировали на возможное расширение украинского конфликта
Песков раскрыл одну особенность курса России
Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу
Песков рассказал, какая война никогда не закончится
Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании не нужен
Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки
Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле
Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине
Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР
«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина
Песков раскрыл, в чем Россия должна преуспевать в информтехнологиях
В Кремле назвали плюсы кризиса для российского общества
«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины
Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке
В МИД РФ заявили о «воинственной линии» Японии
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.