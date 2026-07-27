Песков рассказал о процессе по восстановлению доступа к Telegram

Песков рассказал о процессе по восстановлению доступа к Telegram Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, как отметил представитель Кремля, большой активности со стороны платформы пока нет, передает РИА Новости.

Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Telegram удалил свыше 210 тыс. групп и каналов всего за одни сутки. Обычно резким всплеском активности администрация считает удаление 100 тыс. ресурсов за день. В последний раз аналогичный масштаб чисток наблюдался 15 февраля, когда под блокировку попали более 254 тыс. ресурсов.

До этого зампред думского комитета Андрей Свинцов назвал разблокировку Telegram в России реальным сценарием, отметив, что руководство платформы уже знает все требования регулятора. По его словам, оставшиеся юридические нюансы мессенджер способен урегулировать за 20–40 дней, поскольку компания уже открыла местное представительство и хранит данные пользователей в РФ.